Kubismus in Düsseldorf: Eine Frau betrachtet die Bilder "Bäume, 1908" (l) und "Die Bäume, 1908" von Georges Braque in der Kunstsammlung NRW. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Düsseldorf. 1907 fällt die Welt in Scherben – zumindest auf den Bildern von Georges Braque. Der französische Maler erfindet den Kubismus und treibt damit eine Medienrevolution voran. Düsseldorf zeigt jetzt seine Bilder.

Ob Baum oder Brücke auf seinen Landschaftsbildern, Glas oder Gitarre auf seinen Stillleben – was der 1882 in Argenteuil bei Paris geborene Maler ab 1907 als Bildmotiv anfasst, verwandelt sich auf den Gemälden in eine Wirklichkeit, die so no