"Selbstbildnis mit Samtbarett und Mantel mit Pelzkragen (1634)" von Rembrandt im Städel.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Auf dem Amsterdamer Kunstmarkt wetteiferten im 17. Jahrhundert viele Talente: Eine Ausstellung in Frankfurt widmet sich nun dem Durchbruch Rembrandts. Was zeichnete den großen Barockmaler aus?

Wie wurde aus dem Müllerssohn aus Leiden die „Marke Rembrandt“? Das Frankfurter Städel-Museum rückt in diesem Herbst einen der größten niederländischen Künstler in den Fokus. Die Ausstellung „Nennt mich Rembrandt!“ widmet sich dem Aufstieg