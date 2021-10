Schauspieler bei einer Aufführung des Musicals „König der Löwen“ im September in Madrid.

Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Hamburg. Rund eineinhalb Jahre blieben die Bühnen der Hamburger Musical-Theater wegen der Corona-Pandemie leer. Nach „Wicked“ starten jetzt auch „König der Löwen“ und „Tina“ wieder durch.

Darauf haben Musical-Fans lange gewartet: Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause geht das Erfolgsmusical „König der Löwen“ im Theater im Hafen am Samstag (2. Oktober) wieder an den Start. „Für Musical-Fans in ganz Deutschland ist das ein