Franz Wittenbrink im Garten seines Hauses in St. Georg.

Markus Lorenz

Hamburg. Der Erfinder der Liederabende spricht über den Erfolg des Genres, seine Vergangenheit als Kommunist und über sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche.

Franz Wittenbrink empfängt den Gast in seinem blühenden Garten in St. Georg – ein ziemlich unerwartetes Idyll mitten in der Großstadt. Der Pianist, Komponist, Arrangeur, Dirigent und Regisseur schuf ein neues Theater-Genre. Mit seinen