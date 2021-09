Letztmals als James Bond im Einsatz: Daniel Craig.

Nicola Dove/DANJAQ, LLC AND MGM

Hamburg. Vier Mal wurde Kinostart des 25. Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ verschoben, am Dienstagabend endlich wurde der letzte Einsatz von Daniel Craig als 007 erstmals deutschlandweit gezeigt.

James Bond kommt direkt aus dem Lockdown, vielleicht ist er deshalb am Anfang von „Keine Zeit zu sterben“ so entspannt. „Wir haben alle Zeit der Welt“, sagt 007, während er mit seiner Freundin Madeleine Swann (Lea Seydoux) entspannt über it