Eine Szene der Oper von Terence Blanchard, "Fire Shut Up in My Bones".

Jason Decrow/FR103966 AP/dpa

New York. Opernfans in New York sind wieder in der Metropolitan Oper willkommen. Nach Corona freuen sich die Zuschauer über eine Premiere in zweifacher Hinsicht.

Nach anderthalbjähriger Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie hat die New Yorker Metropolitan Oper ihre Türen wieder geöffnet.Den Auftakt machte die erstmalige Aufführung eines Werks eines afroamerikanischen Komponisten in der Geschicht