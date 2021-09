Autor der intelligenten Zeitdiagnosen: Der Berliner Politologe Herfried Münkler. Foto: picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Osnabrück. Was verband Marx, Wagner, Nietzsche? Der skeptische Blick auf die Massengesellschaft. Herfried Münkler sagt in seinem neuen Buch, was wir von den drei Visionären lernen können.

Der Mann hat sich mit einem Neubau hoffnungslos übernommen, Bodenschätze ausgebeutet und seine Nachbarn über den Tisch gezogen. Sein ökologischer Fußabdruck ist obendrein viel zu groß. Würde er heute SUV fahren und jedes Wochenende nach Mal