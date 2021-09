Das neue Album kommt, die geplante Tournee der Band "Die Ärzte" fällt aber aus.

Jörg Steinmetz/dpa

Berlin. Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte ("Noise") hat die noch in diesem Jahr geplanten Konzerte der "In The Ä Tonight Tour" komplett abgesagt. "Heute ist ein schwarzer Tag", hieß es dazu am Montag von der Band.

Die Tour von Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (53) war bereits coronabedingt verschoben worden. Der Auftakt für die ausverkauften "Ärzte"-Konzerte war zuletzt für den 30. Oktober in Berlin vorgesehen. Bei der Konzertreise