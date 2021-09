Ein Haus für den Dichter und seine Zeit: Die Statue Marcel Prousts vor der Villa du temps retrouvé in Cabourg in der französischen Region Normandie. Foto: Stefan Lüddemann

Stefan Lüddemann

Cabourg. Marcel Proust wird gefeiert: Zum 150. Geburtstag spendiert ihm Frankreich ein Museum dort, wo er seine Ferien verbrachte - und Weltliteratur schrieb.

Mittags nimmt er den Zug in Paris, gerade rechtzeitig, um sich fünfeinhalb Stunden später zum Abendessen in Cabourg an die splendide Tafel zu setzen. Wenn Marcel Proust an die normannische Küste reist, wird er im noblen Grand Hotel schon er