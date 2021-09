Boygroup The Wanted will wieder auftreten

The Wanted will erstmals seit ihrer Trennung im Jahr 2014 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.

Fernando Aceves/EFE/OCESA/dpa

London. Den Plan hegen sie schon länger, nun wird er umgesetzt. Nach sieben Jahren Pause tritt die Boygroup The Wanted wieder gemeinsam auf. Und die Fans können sich noch auf mehr freuen.

Die britische Boygroup The Wanted („Glad You Came“) will erstmals seit ihrer Trennung im Jahr 2014 wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Das teilten die Mitglieder am Mittwoch mit einem humorvollen Video auf ihren Social-Media-Kanälen mit.