Neues Album "On DSCH": Igor Levit pflegt seine Liebe zum Extremen

Seit einigen Jahren beschäftigt sich Igor Levit mit der Musik von Dmitri Schostakowitsch. Jetzt kommt das Album mit Musik des Russen und einer Hommage von Ronald Stevenson heraus.

Andre Havergo

Osnabrück. Die Marketing-Maschine läuft seit Monaten; jetzt ist es so weit: Diesen Freitag kommt das Album "On DSCH" von Igor Levit in die Läden und Online-Shops. Darauf enthalten: satte vier Stunden Musik.

Man kann es nicht klein reden: Igor Levit verlangt viel auf seinem neuen Album „On DSCH“. Vier Stunden hochkomplexe Musik. Die totale Überforderung, und das in jeder Hinsicht: Zunächst 24 Präludien und Fugen op. 87 von Dmitri Schostakowitsc