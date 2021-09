Schauspielerin Anamaria Vartolomei (l) und die Regisseurin Audrey Diwan beim Fototermin für den Film "L'evenement" ("Happening") während der 78. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.

Domenico Stinellis/AP/dpa

Venedig. Illegale Abtreibung in Frankreich der 60er Jahre und soziale Not durch Machenschaften großer Betriebe in Mexiko - das Filmfestival Venedig spannt einen breiten thematischen Bogen der Gesellschaftskritik.

Gleich mehrere Filme haben beim Festival Venedig gesellschaftliche Missstände angeprangert. So thematisiert „La caja“ die Ausbeutung von billigen Arbeitskräften in Mexiko, während die Französin Audrey Diwan in „L'événement“ schonungslos vom