Nach positivem Coronatest: Sarah Connor sitzt trotzdem in der Jury von "The Voice"

Sängerin Sarah Connor sitzt in der Jury von "The Voice of Germany" – trotz Corona-Infektion.

dpa/Axel Heimken

Köln. Sarah Connor ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Trotzdem gehen die Dreharbeiten für die Castingshow "The Voice" weiter, bei der die Sängerin in der Jury sitzt. So nimmt sie trotzdem teil.

Trotz ihrer Infektion mit dem Coronavirus wird Sängerin Sarah Connor bei der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" dabei sein, die gerade gedreht wird. Wie das funktioniert zeigt sie in einem Foto, das sie auf ihrem offiziellem Insta