Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle.

Kunsthalle/Romanus Fuhrmann

Hamburg. Alexander Klar ist seit 2019 Chef der Hamburger Kunsthalle und der Galerie der Gegenwart. Im Gespräch verrät der 53-Jährige, wie er noch mehr Menschen anlocken will – und warum Corona ihm dabei hilft.

Herr Klar, in drei Sätzen: Warum muss man in die Kunsthalle kommen? Weil man Dinge sieht, die man außerhalb des Museums noch nicht gesehen hat. Wir sind ein Fenster in die Kunstgeschichte und ein Fenster in die Seele der Menschheit.&nb