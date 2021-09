Lina Beckmann: Eine Frau spielt König Richard in Hamburg

Lina Beckmann als Preisträgerin des Schauspielpreises 2018 in Berlin.

Ralf Mueller via www.imago-images.de

Hamburg. Die 40-Jährige lässt Richard zwischen Bosheit und Verwundung changieren. Diesen widersprüchlichen Charakter zu beschreiben, sagt sie, sei schwer.

Die Shakespeare-Dramen „Richard III.“ und „Henry VI.“ waren der Startpunkt für Karin Beiers „Richard the Kid & the King“-Inszenierung im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Dazu gesellten sich Texte aus „Schlachten!“ von Tom Lanoye und