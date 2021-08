Jan Delay & Disko No. 1 live beim „Vor Deiner Tür“-Open Air im Cruise Center Steinwerder.

Christopher Tamcke via www.imago-images.de

Hamburg. Endlich wieder tanzen. Kaum hat Jan Delay die Open-Air-Bühne auf dem Cruise-Inn-Gelände in Steinwerder betreten, schon hält es fast niemanden mehr auf seinem Platz.

Vom ersten Takt an kommen der Sänger, seine Band Disko No. 1 und das Publikum gleichermaßen in Fahrt. Mit „Alles wird gut“ liefert der Hamburger das passende Intro für eine gut zweistündige Party. Obwohl seine Zuhörerschaft von Anfang an hü