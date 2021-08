Der Gentleman unter den Rolling Stones: Charlie Watts. Archivfoto aus dem Jahr 2016.

Victoria Will/picture alliance/dpa/Invision

Osnabrück. Charlie Watts war der ruhige Pool der Rolling Stones. Seit 1963 hat er in der Band das Schlagzeug gespielt –jetzt ist er wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag gestorben.

Charlie Watts war in gewisser Weise immer der ruhige Pol der Rolling Stones. Party, Sex and Drugs and Rock ’n‘ Roll: Das überließ der Drummer lieber den anderen, allen voran den beiden Frontmännern Keith Richards und Mick Jagger. Vielleicht