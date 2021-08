Die Neue Nationalgalerie, nach Plänen des Architekten Ludwig Mies van der Rohe erbaut und nun instandgesetzt.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Berlin. Als Wahrzeichen moderner Architektur wird die Neue Nationalgalerie in Berlin gefeiert. Der ikonische Bau aus Glas und Stahl steht nach Jahren der Sanierung wieder offen und zeigt ganz viel Kunst.

Die Neue Nationalgalerie in Berlin meldet sich eindrucksvoll zurück in der internationalen Museumslandschaft. Nach Jahren der Sanierung hinter verschlossenen Türen wurde der ikonische Bau von Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) am Samstag