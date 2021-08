"No Time to Die" kommt im Oktober weltweit in die Kinos, hierzulande schon etwas früher.

imago images/ZUMA Press/MGM

London. Der Start von "Keine Zeit zu sterben" wurde wegen der Corona-Pandemie schon mehrmals verschoben. Nun gibt es einen neuen Termin für die Premiere.

Das neueste James-Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" (No Time to Die) kommt endlich in die Kinos: Die Weltpremiere des Films, die schon mehrmals wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde, ist nun für September in London vorgesehen, wie