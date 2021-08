Bob Dylan wehrt sich gegen die Vorwürfe gegen ihn.

dpa/Sven Hoppe

New York/Los Angeles. US-Folk-Star Bob Dylan ist wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen verklagt worden.

Das mutmaßliche Opfer gibt in der bereits am Freitag bei einem New Yorker Gericht eingereichten Klage an, vor fast 60 Jahren im Alter von zwölf Jahren von Dylan missbraucht worden zu sein.Die Frau, die in den Gerichtsakten nur als J.C. bena