Carey Mulligan als Cassandra und Bo Burnham als Ryan in einer Szene des Films "Promising young woman. Foto: Merie Weismiller Wallace/Focus Features/dpa.

Merie Weismiller Wallace

Osnabrück. In Emerald Fennells wendungsstarkem Regiedebüt „Promising Young Woman“ glänzt Carey Mulligan in einer doppelbödigen Charakterrolle.

Frauen können ja so hilflos sein - richtig leichte Beute. Vor allen Dingen, wenn sie sturzbetrunken alleine in Bars und Clubs abhängen. Ganz schön gefährlich, so eine Situation kann schließlich böse ausgenutzt werden. Aber andererseits sind