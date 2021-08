Neue Kunstwerke: Banksy bekennt sich zu Arbeiten an englischer Küste

Der anonyme Streetart-Künstler hat an der englischen Küste einige Bilder hinterlassen.

dpa/PA Media/Banksy

Great Yarmouth. Ein tanzendes Paar über einer Bushaltestelle, ein kleiner Junge beim Sandburg-Bauen und eine Reihe von Einsiedlerkrebsen: Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat an der englischen Nordseeküste zugeschlagen.

Der mysteriöse britische Streetart-Künstler Banksy hat sich zu einer ganzen Reihe von kürzlich aufgetauchten Werken an der englischen Nordseeküste bekannt. In den vergangenen Tagen waren in Städten wie Great Yarmouth, Gorleston und Cromer W