Junges Ensemble mit innovativer Kraft: Das Ensemble Reflector, das am 28. August die Niedersächsischen Musiktage eröffnet.

Heide Benser

Osnabrück. Die Niedersächsischen Musiktage und das Musikfest Bremen eröffnen dieses Jahr am selben Tag. Und so unterschiedliche Schwerpunkte beide Festivals setzen: Beide begreifen Kultur als Mittel, um die Gemeinschaft zu stärken.

Es ist eine unglückliche Fügung, dass das Musikfest Bremen und die Niedersächsischen Musiktage in diesem Jahr am selben Tag eröffnen, und das ausgerechnet, wenn die Musiktage in Papenburg, Meppen und Lingen starten, also im Dunstkreis der H