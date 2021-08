Peter Fleischmann ist tot: Regisseur stirbt an Folgen eines Sturzes

Der Filmemacher Peter Fleischmann ist gestorben.

imago images/APP-Photo/Ralf Mueller

Werder/Berlin. Peter Fleischmann ist tot. Der Filmregisseur starb an den Folgen eines Sturzes.

Der Kinoregisseur Peter Fleischmann ist tot. Der Künstler zählte zu den wichtigsten Vertretern des Neuen Deutschen Films. Er wurde 84 Jahre alt. Wie seine Familie am Donnerstag bestätigte, starb der Regisseur und Autor am Mittwoch an d