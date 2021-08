Entertainer Tony Bennett, der eigentlich Anthony Dominick Benedetto heißt, feiert seinen 95. Geburtstag.

New York. Ob „Because of You“ oder „I Left My Heart in San Francisco“: Tony Bennett feiert seit rund 60 Jahren einen Erfolg nach dem anderen. Jetzt wird der US-Sänger 95 und tritt weiter auf

„Das Leben ist ein Geschenk“, verkündete Tony Bennett jüngst per Twitter - „auch mit Alzheimer“. 2015 habe der US-Sänger erstmals Symptome der Demenz-Krankheit gezeigt, 2016 sei er offiziell diagnostiziert worden, hatte seine Familie Anfang