Leere Sitzreihen im Saal des Opernhauses des Theater Magdeburgs.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Köln. Für die deutschen Theater und Opernhäuser war Corona ein tiefer Einschnitt. Es gab aber auch Bemühungen, neue Wege zum Publikum zu erschließen.

In der ersten von der Corona-Pandemie betroffenen Spielzeit ist die Zahl der Aufführungen an Deutschlands Bühnen drastisch gesunken. In der Spielzeit 2019/20 gab es 56 122 Aufführungen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Werkstatistik