Festspielstart in Bayreuth: Applaus für Merkel

Kanzlerin Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer freuen sich auf die Wagner-Festspiele.

Daniel Karmann/dpa

Bayreuth. Es ist ein sonniger Sommerabend in Bayreuth - doch die begehrtesten Plätze sind nicht im Biergarten oder in der Eisdiele, sondern im Festspielhaus. Angela Merkel bekommt den ersten Applaus des Abends.

Auftakt in Bayreuth: In der oberfränkischen Stadt haben die Richard-Wagner-Festspiele begonnen.Nach einem Jahr Zwangspause startete das weltberühmte Festival mit einer Neuinszenierung der Oper „Der fliegende Holländer“ – am Pult stand dabei