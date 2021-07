Oksana Lyniv ist die erste Frau am Bayreuther Pult

Oleh Pavliuchenkov/Bayreuther Festspiele/dpa

Bayreuth. Oksana Lyniv soll am Sonntag auf dem Grünen Hügel von Bayreuth dirigieren - als erste Frau in 145 Jahren Festspielgeschichte. Dabei hat sie den meisten ihrer männlichen Kollegen gegenüber einen ganz entscheidenden Vorteil.

145 Jahre hat es gedauert bis zu diesem Moment: Am Sonntag soll zum ersten Mal in der Geschichte der Bayreuther Festspiele eine Frau am Dirigentenpult stehen. „Weil es offenkundig nicht genug Dirigentinnen gab“, antwortet die Festspielchefi