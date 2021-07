Porträt Joseph Beuys (Ausschnitt) © documenta archiv, Foto Dieter Schwertle und Wilhelm Lehmbruck, Kopf eines Denkers (Ausschnitt), Foto cyan, Collage cyan.jpg

© documenta archiv, Foto Dieter Schwertle Foto cyan, Collage cyan.jpg

Duisburg. Zarte Körper, verletzliche Körper - die Skulpturen von Wilhelm Lehmbruck und Joseph Beuys wirken wie eine Kunst für die Corona-Epoche. Das Duisburger Lehmbruck-Museum zeigt auch Objekte aus Osnabrück.

Fragil wirkt der Mann, fragil und ein wenig so, als sei er schon nicht mehr von dieser Welt. Am 12. Januar 1986 nimmt Joseph Beuys in Duisburg den Wilhelm-Lehmbruck-Preis entgegen. Drei Wochen später ist er tot. Seine letzte Rede wird schne