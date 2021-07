Jedermann (Lars Eidinger) hält die Buhlschaft (Verena Altenberger) in den Armen.

Barbara Gindl/APA/dpa

Salzburg. In einer überraschend traditionellen Neuinszenierung von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ brilliert Lars Eidinger. Auch Verena Altenberger und Edith Clever bieten hohe Schauspielkunst.

Selten in jüngerer Zeit war ein Salzburger „Jedermann“-Darsteller mit so viel Vorschusslorbeer überhäuft worden wie der Berliner Schauspieler Lars Eidinger. Doch die hohen Erwartungen waren berechtigt. Eidinger, der in zahlreichen Shakespea