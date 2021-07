Urlaub in den Bergen: Lieber bayerische Behaglichkeit oder Ballermann?

Urlaubsideal: Das Schloss Neuschwanstein bei Füssen, mit dem Forggensee im Hintergrund.

dpa

Osnabrück. Die Berge sind auch nicht mehr das, was sie mal waren: Ruhen in Ischgl die Lifte, dreht die Party auf Hochtouren. Doch es gibt auch noch Behaglichkeit in den Bergen.

Urlaub in den Bergen, das klingt nach braunen Kühen mit Glocken um den Hals, es riecht nach Wald und Gebirgswiesen, es grüßen die Bergketten mit ihren Schneedächern. Die Ortschaften in den Tälern haben etwas von Operette, als würde einen gl