Emma Corrin wurde für die Rolle der Lady Di in "The Crown" für einen Emmy nominiert.

dpa/Netflix/AP/Des Willie

Los Angeles. Die Nominierungen für den Emmy Award sind raus. Dabei haben einige Serien dutzendweise Nominierungen eingeheimst. Der bedeutende Preis bietet Inspiration für alle, die auf der Suche nach guten Serien sind.

Der Emmy Award ist einer der bedeutendsten Filmpreise in den USA. Am Dienstag wurden die Nominierungen verkündet. Ein guter Anlass, um einen Blick auf die am häufigsten nominierten – und damit vielleicht besten – Serien der USA zu