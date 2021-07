Bill Condon verfilmt die Musikkomödie „Guys and Dolls“ neu

US-Regisseur Bill Condon, hier 2015 in Berlin, will die Musikkomödie „Guys and Dolls“ („Schwere Jungs – leichte Mädchen“) neu verfilmen.

picture alliance / Tim Brakemeier/dpa

Los Angeles. 1955 war „Guys and Dolls“ ein absoluter Kinohit. Nun soll die Musikkomödie neu verfilmt werden. Aber wer übernimmt die Hauptrollen und tritt in die Fußstapfen von Marlon Brando und Frank Sinatra?

Die Musikkomödie „Guys and Dolls“ („Schwere Jungs – leichte Mädchen“) mit Marlon Brando, Frank Sinatra und Jean Simmons in den Hauptrollen war 1955 ein Kinohit. Nun will Hollywood unter der Regie von Bill Condon („Dreamgirls“, „Breaking Daw