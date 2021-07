Nach acht Monaten Schließung sind die Kinos wieder geöffnet.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Die Besucher komen in die Kinos zurück. Favoriten am Wochenende waren der Actionfilm „Godzilla vs. Kong“, „Conjuring 3“ sowie „Catweazle“ mit Otto Waalkes.

Monatelang waren die Kinos wegen der Pandemie geschlossen - nun haben sie wieder geöffnet. Der Branchenverband HDF Kino zeigt sich zufrieden mit den Besuchszahlen am ersten Wochenende. Von Donnerstag bis Sonntag seien rund 830 000 Besucheri