Immerhin - der englische Pop war toll: François Ozon.

Christoph Soeder/dpa

Paris. In seinem neuen Film taucht François Ozon tief in die Welt der 80er Jahre ein. Der französische Filmemacher hat nicht nur gute Erinnerungen an diese Zeit.

Für François Ozon (53) sind die 80er Jahre als schwierige Zeit in Erinnerung geblieben. Das seien Jahre der Jugendarbeitslosigkeit, des Hyperliberalismus und der Zukunftsängste gewesen, sagte der französische Regisseur der Deutschen Presse-