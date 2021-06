Bad Iburg. In sommerlicher Atmosphäre darf man sich nach langer Zeit wieder treffen. Am Wochenende des 17. und 18. Juli 2021 findet jeweils von 11 bis 18 Uhr im Kurort Bad Iburg ein Kunst- und Handwerkermarkt "Bunte Kuh" statt.

Bunte Kuh steht dabei nicht für die Hansekogge, die einst den Piraten Klaus Störtebeker gefangen nahm, sondern als Kürzel für den Markt aus Kunst und Handwerk.



Für dieses lebendige Marktgeschehen stellt die Stadt Bad Iburg das weite Areal des Kneipp-Erlebnisparks am Fuße des Schlossbergs zur Verfügung. Dort werden 30 gewerbliche Aussteller und Handwerker ihre Produkte präsentieren und verkaufen. Von der Stahl-Schmiedekunst bis zur Goldschmiedekunst, Holzschnitz- und Stein-metzarbeiten, Glasbrenn- und Keramikarbeiten, Holz- und Brettspielzeug, Natur-Kosmetik, Natur-Seifen sowie Essig, Öle, Gewürze, aber auch Liköre, Brände, Marmeladen und vieles mehr, wie die Veranstalter Ilsabeth Wernke-Schmiesing und Heiner Eichholz aus Bad Iburg berichten.

Eintritt frei

Sie sind die verantwortlichen Organisatoren des Marktes und kümmern sich als Gastgeber um Aussteller und Besucher. Dies beinhaltet ein Wohlfühlprogramm mit vielfältigen interessanten Angeboten der Aussteller. Im Angebot sind herzhafte Speisen, Kuchen, Eis, Kaffee, Bier und alkoholfreie Getränke. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Für die Sicherheit ist mit einem Ordnungsdienst gesorgt, der auf die Einhaltung der aktuellen Regelungen und Beschränkungen, im Hinblick auf Covid-19 achtet.

„Seit zwei Jahren befassen wir uns mit dem Gedanken, hier in Bad Iburg einen solchen Markt auf die Beine zu stellen, inspiriert durch Besuche anderer Kunst- und Handwerkermärkte bundesweit“, verraten die Veranstalter. Unterstützt werden sie dabei von der Stadt sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

Unterstützt werden die Veranstalter von der Iburger Personalberatung Sander in Sachen Pressearbeit sowie bei der Gewinnung von Werbepartnern. „Wir möchten Unternehmen begeistern, sich an dieser Aktion als Werbepartner zu beteiligen. Zu unserer Freude läuft das wirklich sehr gut an; man spürt förmlich, dass die Menschen sich wieder auf einen lebendigen Austausch freuen“, erzählt Beate Sander.

Für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielen will, gibt es einen Plan B? „Wir haben zwei große Sternenzelte auf dem Gelände, die sowohl als Sonnen- wie auch als Regenschutz dienen“, sagt Ilsabeth Wernke-Schmiesing.