Müssen ihr Outfit ein weiteres Jahr einmotten: Besucherinnen des Gothic-Festival "M'era Luna" in Hildesheim-Drispenstedt.

Klaus Wieschemeyer

Osnabrück. Nach Rock am Ring, Hurricane und Wacken schlägt die Corona-Pandemie ein weiteres Mal zu: Die Festivals Highfield und M'era Luna werden ebenfalls auf nächstes Jahr verschoben. Immerhin: Es gibt neue Headliner.

Die nächsten Festivals fallen der Corona-Pandemie zum Opfer: Der Hamburger Veranstalter FKP Scorpio teilt mit, dass das "M'era Luna Festival" in Hildesheim und das "Highfield Festival" am Störmthaler See in Großpösna bei Leipzig ins nächste