Insgesamt vier Termine soll es für die Jubiläumstour von Herbert Grönemeyer geben.

Gelsenkirchen. Das Erfolgsalbum "Mensch" von Herbert Grönemeyer feiert 2022 seinen 20. Geburtstag. Im Zuge dessen plant der Musiker eine Tour mit vier Terminen in Deutschland.

Der Musiker Herbert Grönemeyer will im kommenden Jahr wieder auf Tournee gehen. "Wir feilen gerade an einer neuen Platte und einer ausgiebigen Tour", teilte der Künstler am Dienstag in einem Video bei Instagram mit. Aber bis dahin wolle er