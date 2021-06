Ein Bild von Nava Ebrahimi ist auf einem Monitor zu sehen neben einem Mitglied der Jury bei der Lesung am dritten Tag des Wettlesens im Rahmen der "45. Tage der deutschsprachigen Literatur".

Johannes Puch/ORF/APA/dpa

Klagenfurt. 14 Autorinnen und Autoren haben am Wettlesen für den Bachmannpreis teilgenommen. Die Siegerin steht nun fest.

Der mit 25.000 Euro dotierte Bachmannpreis für deutschsprachige Literatur geht an die im Iran geborene, in Deutschland aufgewachsene und in Österreich lebende Autorin Nava Ebrahimi. Sie sei eine der spannendsten Stimmen der Gegenwartslitera