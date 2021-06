Hamburg . Der Komiker und Schauspieler Otto erzählt von seinem neuen Kino-Film "Catweazle", wie er seit über 40 Jahren Comedy macht – und immer noch Spaß daran findet.

Seit seinen Anfängen im Hamburg der frühen 1970er-Jahre ist der gebürtige Ostfriese Otto Waalkes nicht mehr aus der deutschen Comedy-Landschaft wegzudenken. Ob "OTTO SHOW" oder "7 Zwerge" – Otto prägt den deutschen Humor mit seinen berühmten Kalauern und Wortspielen bis heute. Und der 72-Jährige plant nicht damit aufzuhören, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigte.

Am 1. Juli kommt Ottos neuer Familienfilm "Catweazle" in die Kinos. Der verwirrte Magier Catweazle (Otto Waalkes) reist unabsichtlich aus dem Jahr 1020 in das Jahr 2020 und verliert dabei seinen magischen Stock Anawandur. Mit Hilfe der beiden Zwölfjährigen Benny (Julius Weckauf) und Lisa (Gloria Terzic) begibt er sich auf eine abenteuerliche Suche, um wieder nach Hause reisen zu können. In weiteren Rollen sind Katja Riemann, Henning Baum und Milan Peschel zu sehen.

Die britische BBC-Serie "Catweazle" kam Anfang der 70er heraus. Otto, können Sie sich noch an das erste Mal erinnern, als Sie Catweazle gesehen haben?

Ich kann mich sogar sehr gut erinnern, da war ich 12 oder 13 Jahre alt. Ich hab aber damals gar nicht gedacht, dass ich den irgendwann spiele. Der war ja auch viel zu alt für mich (lacht). Vor einigen Jahren kam dann der Regisseur Sven Unterwaldt auf mich zu und meinte:

„Guck mal wie Catweazle aussieht, das bist du. Die Ähnlichkeit ist verblüffend“ Regisseur Sven Unterwaldt zu Otto Waalkes

Dann kam auch bei Tobis das Interesse auf, daraus einen Kinofilm zu machen. Wir mussten noch viel Rechtliches in England klären, sogar mit der Queen (schmunzelt). Da ist wirklich ein kleiner Traum wahr geworden.

Zur Person Otto Waalkes Otto Waalkes ist seit Jahren ein erfolgreicher Allrounder: Er ist Komiker, Schauspieler, Musiker, Synchronsprecher, Comic-Zeichner und Produzent. Otto wird am 22. Juli 1948 in Emden in Ostfriesland geboren. Er wuchs im Arbeiterstadtteil Transvaal auf und zog nach dem Abitur nach Hamburg. Dort lebte er in der Wohngemeinschaft „Villa Kunterbunt“ gemeinsam mit Udo Lindenberg, Marius Müller-Westerhagen und 14 weiteren Mitbewohnern. Aus kleineren Aufritten mit der Gitarre wurden bald richtige Comedy-Shows, die von Wortspielen, albernen Reimen, Liedern und seiner einzigartigen Körpersprache lebten. Neben seiner Arbeit auf der Bühne stand Otto für zahlreiche Filme vor und hinter der Kamera. Mit dem Ottifant kreierte er seine eigene Comicfigur, die 1993 in einer 13-teilige Zeichentrickserie im Mittelpunkt stand. Bis heute zeichnet Otto, macht Kunst und spielt 2021 in der Neuverfilmung des Serien-Klassikers aus den 1970ern „Catweazle“ die Hauptrolle.

Wie viel Catweazle steckt denn nun in Otto und wie viel Otto in Catweazle?

Das muss am Ende der Zuschauer entscheiden. Aber ich habe versucht, Otto da möglichst raus zu halten, die Rolle hieß schließlich "Catweazle". Aber die beiden sind am Ende zwanglos miteinander verwachsen – und das mussten sie ja auch.

Haben Sie das Gefühl, dass sich der Humor von Catweazle im neuen Film verändert hat?

Nicht grundsätzlich. Die Komik eines Mannes, der mit den Tücken der Objekte zu kämpfen hat, ist zeitlos. Die Mischung aus englischer und deutscher Komik, die macht's. Dazu kommt, dass es um eine Zeitreise geht: Der Held wird tausend Jahre in die Zukunft versetzt. Das heißt: Magisches Mittelalter trifft auf unsere Gegenwart, solche Konfrontationen sind sehr komikträchtig. Der Experte wird auch immer wieder Otto-Komik im Film erkennen – aber nur der Experte (lacht).

War es leicht aus der Original-Serie einen Kinderfilm zu machen?

Es ist nicht nur ein Kinderfilm. Es ist eher ein Film ohne Altersbeschränkung nach oben wie nach unten. Einer für die ganze Familie, würde ich sagen.

Haben Sie selbst im Alltag manchmal diesen Catweazle-Moment, indem Sie sich denken: "Was ist hier eigentlich los und was mache ich auf einmal hier?"

Ja, das habe ich jeden Tag aufs neue. Im Moment frage ich mich ständig: "Was ist hier los? Warum tragen hier alle Masken? Ist das hier etwa eine gefährliche Gegend?" (lacht).

Apropos Masken: Auch beim Dreh während Corona hat das bei uns wirklich wunderbar geklappt. Mit Abstandsregeln, Hygiene und strengen Regelungen im Hotel und am Set. Das Filmteam, wir waren 90 bis 120 Leute, ist sogar mehr miteinander verschmolzen und zusammengerückt. Bis zum Ende haben wir es ohne ein einziges positives Covid-Ergebnis geschafft. Die Isolation war ideal für die Konzentration am Set – besonders für meine... und wir haben das gemeinsam durchgezogen. Zwei Monate lang an den unterschiedlichsten Drehorten. Unter anderem in Hamburg in der Hafencity.

Gibt es etwas, das Sie beruflich nach über 40 Jahren in der Comedy-Branche noch machen wollen?

Einiges. Ich würde demnächst gerne wieder eine Ausstellung mit meinen Bildern bestücken. Ich bereite gerade eine Weihnachtsshow vor, die "Otto Fröhliche" heißen und in der ARD laufen wird. Nächstes Jahr darf ich dann hoffentlich wieder auf Tournee gehen: "Otto – live" darauf freue ich jetzt schon!

