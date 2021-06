Waldbaden ist im Kommen. Im Osnabrücker Land gibt es am 20. und 21. Juni mehrere Aktionen.

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bad Iburg. Am 20. und 21. Juni wird deutschlandweit zum Benefiz-Waldbaden zugunsten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald aufgerufen. Beteiligt ist erstmalig auch das Osnabrücker Land.

Während Bad Essen am Sonntag, 20. Juni, von 10 bis 13 Uhr zum Waldspaziergang mit vielen Extras einlädt, kann man am selben Tag am Hotel Noltmann Peters in Bad Rothenfelde von 11 bis 12.30 Uhr am Waldbaden inklusive Achtsamkeit und Entspann