Forum für viele Arten von Musik: Die Elbphilharmonie hat ihr Programm für die kommende Saison vorgestellt.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Auch wenn die Pandemie mit Unwägbarkeiten droht: Die Elbphilharmonie geht mutig in die nächste Spielzeit. Dabei setzen die vielfältigen Kompetenzen von Intendant Christoph Lieben-Seutter besondere Aktzente.

Normalität? Liegt in der Hamburger Elbphilharmonie noch in einer gewissen Ferne. Noch dürfen nur 600 Gäste in den Großen Saal, aber Intendant Christoph Lieben-Seutter hofft auf baldige Besserung. Ein Kaffee vor dem Konzert, ein Wein in der