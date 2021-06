Bruce Springsteen vor dem Walter Kerr Theater in New York nach der Premiere von "Springsteen On Broadway" 2017.

Evan Agostini/AP/dpa

New York. Die Kultur kehrt zurück, auch an den New Yorker Broadway. Rock-Legende Bruce Springsteen ist mit seiner Show dabei.

Rockmusiker Bruce Springsteen (71) kehrt mit seiner Show an den New Yorker Broadway zurück. Bereits ab dem 26. Juni will Springsteen im St. James-Theater auftreten, wie es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Veranstalter hieß. Bisl