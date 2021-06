Youtube ist vor allem bei den Jüngeren enorm beliebt. ARD und ZDF haben in der digitalen Welt noch nicht den Stellenwert erlangt wie sie ihn im alten Fernsehzeitalter hatten.

Markus Mainka via www.imago-images.de

Berlin . Welche Rolle spielen ARD und ZDF in der digitalen Welt? Oder schauen wir alle bald nur noch Youtube? Der Medienexperte Martin Andree hat im zweiten Teil unseres Interviews einige Antworten parat, die beunruhigend klingen.

In Deutschland haben wir immer noch mit den Öffentlich-Rechtlichen relativ starke Player aus dem alten Medien-Zeitalter. Wie würden Sie in der neuen digitalen Welt einordnen wollen?Die Bedeutung der Öffentlich-Rechtlichen ist in der digital