Fronleichnam: Was wird gefeiert? Warum nicht alle Deutschen frei haben

Farbenfrohe Prozessionen stehen an Fronleichnam im Mittelpunkt. Der katholische Feiertag gilt nicht in allen deutschen Bundesländern.

imago images/Benedikt Spether

Hamburg . Viele deutsche Arbeitnehmer haben an Fronleichnam frei. In den norddeutschen Bundesländern dagegen wird gearbeitet.

Immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern die katholischen Christen Fronleichnam. Während vor allem in den südlichen Bundesländern Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist, schauen die Bewohner der norddeutschen Bundesländer an di