Ewelina Benbenek erhält den Dramatikpreis für „Tragödienbastard“.

Mülheim an der Ruhr. Eine Mülheim-Debütantin hat in diesem Jahr das Rennen um den begehrten Dramatikpreis gewonnen. „Ewe“ Benbenek setzte sich am Ende mit ihrem ersten Theaterstück gegen große Autoren durch.

Der Mülheimer Dramatikpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Ewelina Benbenek für ihr Theaterdebüt „Tragödienbastard“. Dies hat am Samstagabend im Rahmen der Mülheimer Theatertage eine fünfköpfige Jury aus Kritikern und Theaterschaffenden