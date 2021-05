Etwa 3500 Zuschauer im Saal bejubeln die Lichshow zum Beginn des ersten Halbfinales des Eurovision Song Contest.

Soeren Stache/dpa

Rotterdam. Nach einem Corona-Fall fällt Island für den Auftritt beim ESC-Halbfinale in Rotterdam aus – teilnehmen wird die Band Dadi og Gagnamagnid trotzdem.

Nach einem Corona-Fall wird Island nicht mehr live beim Eurovision Song Contest in Rotterdam auftreten. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch in Rotterdam mit. Am Morgen war ein Mitglied der Band Dadi og Gagnamagnid positiv auf das