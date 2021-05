Der Exil-Autor Said aus dem Iran, aufgenommen bei der Verleihung der Goethe-Medaille 2006 des Goethe-Instituts München.

picture alliance / Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

München. Er war für sein politisches Engagement bekannt, doch sein Hauptthema war die Liebe. Der aus dem Iran stammende Dichter Said, der seit langem in Deutschland lebte, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Der aus dem Iran stammende Dichter Said ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 73 Jahren, wie unter anderem das PEN-Zentrum am Montag informierte. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Said, der seit Jahrzehnten in München leb