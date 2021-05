Eine Zeitung hat im Februar ethische Fehltritte der Golden-Globes-Veranstalter aufgedeckt. Der Skandal zieht weite Kreise.

AFP/ROBYN BECK

Los Angeles. Der Sender NBC will die Kino-Preisgala 2022 nicht ausstrahlen und drängt die Veranstalter zur internen Neuaufstellung.

Nach wachsender Kritik an dem Verband der Auslandspresse, der die Golden Globes verleiht, hat nun auch der US-Sender NBC Konsequenzen gezogen. NBC kündigte am Montag an, dass der Sender die Globe-Gala im Jahr 2022 nicht ausstrahlen wer