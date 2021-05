Ein Mitarbeiter von Sotheby's hängt das Gemälde „Femme assise en costume“ von Pablo Picasso (gemalt 1953) auf.

New York. Vor der Pandemie purzelten jeden Mai in New York Kunstpreis-Rekorde. Im vergangenen Jahr war dann alles anders und deutlich kleiner. Jetzt stehen die traditionellen Frühjahrs-Auktionen wieder an und sollen nicht nur online stattfinden.

Seerosen von Monet für 40 Millionen Dollar? Ein Basquiat-Werk für 50 Millionen? Birnen und Äpfel von Cézanne für 35 Millionen? Mit stattlichen Preisvorstellungen haben die New Yorker Auktionshäuser vor dem Start der traditionellen Frühjahrs